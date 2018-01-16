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Hubble снял как черная дыра "съедает" галактику
// фото: NASA
11:57, 16 Jan 2018
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Группа ученых при помощи целого ряда инструментов, включая телескоп Hubble, обнаружила необычный объект, визуально напоминающий два гигантский пузыря газа, пишет ScienceAlert.

В то время, как один из пузырей постепенно растет, другой медленно уменьшается. При этом увеличивается в размерах именно черная дыра, которая медленно поглощает близлежащую галактику, пишет korrespondent.net

Расположена дыра на расстоянии 900 миллионов световых лет от Земли и названа учеными SDSS J1354 + 1327. Что касается галактики, то она известна, как SDSS J1354 + 1328.




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