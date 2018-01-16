Супружеская пара из Калифорнии держала на цепи 13 детей

В Калифорнии (США) были задержаны родители, которые посадили своих 13 детей на цепь. Об этом в понедельник, 15 января, сообщили в пресс-службе полиции штата.

О таком случае правоохранителям рассказала 10-летняя девочка, которой удалось убежать из дому.

По словам ребенка, ее родители – 57-летний Дэвид Турпин и 49-летняя Луиза Турпин – держат в цепях ее 12 братьев и сестер в возрасте от 2 до 29 лет.

Когда полицейские приехали к месту проживания семейства, то обнаружили закованных в цепи детей, которые находились в темной комнате. Родители не смогли объяснить полиции, зачем они держали своих детей на цепи, пишет korrespondent.net

Освобожденные были направлены на медобследование, поскольку находились в плохом состоянии и долгое время не ели.