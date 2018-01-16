ЕС намерен сократить список офшорных стран

Представители стран ЕС выступили с предложением исключить восемь офшорных стран из "черного списка", сообщает Reuters.

По данным агентства, из перечня могут исключить Панаму, ОАЭ, Южную Корею, Барбадос, Гренаду, Макао, Монголию и Тунис.

Отмечается, что в ЕС рекомендовали вывести эти страны из "черного списка", поскольку они согласились на изменение своей налоговой политики, сообщает korrespondent.net

Также рассматривалось удаление Бахрейна из перечня, однако его в конечном счете порекомендовали оставить.



Предложение о сокращении списка обсудят в среду, 17 января, послы стран ЕС, а на следующей неделе, как ожидается, его примут министры финансов Евросоюза.

Если рекомендация будет подтверждена министрами ЕС, восемь "налоговых гаваней" будут перенесены в так называемый серый список, который включает тех, кто обязался изменить свои правила прозрачности и сотрудничества в области налогообложения. В настоящее время серый список включает 47 юрисдикций.