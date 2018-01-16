В документе по инициированию референдума об отмене смешанной избирательной системы были допущены множество нарушений и ошибок

Представители НПО считают, что нарушения, отмеченные ЦИК по референдуму об отмене смешанной избирательной системы являются "юридическими мелочами", но обещают их устранить.

Представители гражданского общества, которые требовали проведения референдума об отмене смешанной избирательной системы, считают все нарушения, выявленные ЦИКом, "юридическими мелочами". Они заявили, что будут соблюдать закон в случае принятия решении о создании новой инициативной группы.

„Если пойдем по второму пути, проведем новое собрание. Будем соблюдать все мелочи и создадим эту группу. Нет другого решения кроме возврата к пропорциональной системе, - заявил председатель инициативной группы Штефан Глигор на проведенной сегодня утром пресс-конференции.

Еще один сторонник проведения референдума признал в интервью для "Europa Liberă", что не были соблюдены все законные требования при формировании инициативной группы, однако он уверен, что представители Центризбиркома должны были быть более "благорасположены" и не обращать внимание на подобные моменты.

„Говорю это, так как мне кажется, что мотивы и формулировки замечаний при регистрации группы демонстрируют, что ЦИК не показал благорасположенность, а скорее юридический педантизм, выискивая недостатки там, где их нет, - сказал директор программ неправительственной ассоциации "Centrul de Politici și Reforme”, Андреем Лутенко в интервью для радиостанции” Europa Liberă”.

ЦИК на минувшей неделе отказал в регистрации инициативной группы для проведения референдума. По словам главы Центризбиркома Алины Руссу были допущены множество нарушений и ошибок в представленных документах, в том числе касающиеся рекомендаций Венецианской комиссии. Среди них - список из 737 человек, один из которых дважды фигурирует в документе.

Также список членов инициативной группы состоял из 744 лиц, а документы, удостоверяющие личность, были представлены только 726 персонами.

Инициатива о формировании инициативной группы об отмене мешенной избирательной системы принадлежит партии "ДА", политформированию "Наша Партия" и ПКРМ, а также группе НПО, которые разделяют политические идеалы оппозиционных партий.