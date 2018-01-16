Сеть американских аптек будет бороться с "ретушью" моделей для рекламы косметики

Сеть американских аптек CVS Pharmacy заявила, что начнет предупреждать людей о ретуши, которую создатели рекламы косметических средств используют для создания идеального облика моделей, пишет Los Angeles Times.

В частности, в компании намерены ввести специальный водяной знак CVS Beauty Mark, который будет информировать людей о том, что изображение женщин подверглось редактуре и является "нереальным".

Сотрудники полагают, что посетители видят чересчур красивых женщин, с идеальным состоянием кожи, размерами частей тела, что невозможно в реальной жизни, пишет korrespondent.net

По информации издания, таким образом аптечная сеть хочет предотвратить данную тенденцию и подтолкнуть косметические бренды к отказу от фоторедакторов.