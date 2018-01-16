Вниманию читателей представляем статью международного журнала NATIONAL GEOGRAPHIC, посвящённую истории и достопримечательностям нашей республики. Авторы статьи рассказывают своим читателям, почему путешественники должны посетить «таинственную землю». Материал переведён с английского языка, передает novostipmr.com
"Прогуливаясь по центральной площади Тирасполя, туристы останавливаются перед статуей российского военного генерала XVIII века Александра Васильевича Суворова, который вел войска в 60 битвах и никогда не проигрывал.
Представьте себе нормальную страну с границами, демократически избранным правительством, проштампованными паспортами для населения, президентом и развевающимся флагом, но никто так и не признает ее существования. Добро пожаловать в Приднестровье.
Небольшой участок земли размером с Даллас, Техас, Приднестровье когда-то принадлежало Советской Социалистической Республике Молдова. В 1990 году, когда Советский Союз распался, Молдова обрела независимость и спланировала свое объединение с Румынией. Это заставило Приднестровье с русскоязычным большинством заявить о своей независимости, чтобы отделиться от Молдовы. Последовала четырехмесячная война, в результате которой погибли около 1 500 человек; она завершилась режимом прекращения огня, который действует до сих пор. С тех пор Молдова не имеет контроля над приднестровскими властями, а Приднестровье действует как независимая страна, хотя ни одна другая страна в мире ее не признает.
Местный житель Антон Дендемарченко, художник городских зарисовок и экскурсовод, говорит: «Показывая свою прекрасную страну иностранцам, я вношу вклад в повышение международного признания моей Родины. Мы официально не существуем, но когда люди приезжают к нам, мы чувствуем, что так или иначе мы существуем».
Смелым путешественникам, заинтересовавшимся посещением этой маленькой и таинственной страны, вот что стоит здесь сделать:
Найдите лучшую наблюдательную точку: Бендерская крепость
Сразу за молдавской «границей» располагается город Бендеры, второй по величине город Приднестровья. Посетите почти 600-летнюю крепость, построенную османами. Мало того, что толстые каменные стены, устаревшее оружие и впечатляющее военное сооружение освещают слои истории, с крыши крепости также открывается лучший вид на всю округу.
Назад во времени: Центральный Тирасполь
Сядьте на старый советский троллейбус до улицы 25 октября, чтобы прогуляться по центральной улице де-факто столицы – Тирасполя. Здесь можно любоваться остатками советских времен, которые местные жители с гордостью вспоминают как славное время. Приднестровье – одно из немногих мест в Европе, где путешественники все еще могут увидеть прежние коммунистические символы в их первоначальном месте расположения, такие как статую Ленина перед парламентом, а также улицы и проспекты им. Маркса, Энгельса и Юрия Гагарина.
Приобщитесь к культуре: Кицканский монастырь и плацдарм
В четырех милях от Тирасполя откройте для себя купольный православный Кицканский монастырь, основанный в 1861 году. В советский период в прекрасном комплексе из четырех церквей также жили монахи, которые выращивают свои собственные органические продукты между молитвами.
Попробуйте роскошь: Коньячный завод KVINT
Затем ознакомьтесь с наиболее важной отраслью и основным видом экспорта Приднестровья. Соответствуя своему названию, коньяк под названием дивин – "божественный" – считается одним из лучших в мире. Одна бутылка может стоить до 1 700 долларов. Ежегодно потребителям по всему миру продается более 20 миллионов бутылок, что представляет собой колоссальные 5% ВВП. Посетите завод KVINT, чтобы понять процесс, продегустировать и купить идеальный сувенир за малую часть от его цены в каком-либо другом месте.
Погрузитесь в советский СПА: Санаторий «ДНЕСТР»
Примерно в двух с половиной часах езды к северу от Тирасполя исследуйте это тайное сокровище, построенное сразу после Второй мировой войны. Последняя реконструкция была завершена в 1976 году, оставив здание в его славном коммунистическом прошлом. Представьте себе встречи партийных шишек, наслаждавшихся профессиональными спа-процедурами, питанием и жильем по доступной цене."
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня возможны перемены. Сегодня домашних животных вести к ветеринару не следует, по возможности отложите это мероприятие на несколько дней. Текущие дела будут не очень сложными, но зато прибыльными. Будьте осторожнее с бытовой химией.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Cсегодня есть опасность попасть под влияние собственных иллюзий и самообмана. Вы сможете проявить свои таланты в профессиональной сфере деятельности. Ваша расторопность позволит взяться за несколько дел сразу и каждое довести до конца. Фортуна благоволит конструкторам и архитекторам.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
День хорош, как для умственной, так и для физической работы. Вам возможно, удастся четко сформулировать свои цели и задачи. Соблюдайте во всем меру, особенно это касается острого и соленого. В голову придут плодотворные идеи.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодня вы будете душой компании. Во второй половине дня строже соблюдайте диету. Возможны проблемы со здоровьем, в первую очередь это относится к тем, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями. В первой половине дня возможны нарушения планов.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
День будет напряженным с самого утра. Возможно, у Вас появится желание что-либо изменить в жизни. Возможны перебои в подаче электроэнергии. Увлеченный и долгий труд - вот символ сегодняшнего дня.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
День хорош для самообразования и расширения общего кругозора. Доверительная беседа вернет Вам уверенность в своих силах. Необходимо ограничить соленую, жирную и острую пищу. Вероятно возобновление старых сердечных привязанностей.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Сегодня вам лучше отдохнуть: в делах успеха не ждите. Известие, которое сегодня придет к Вам, станет весьма неожиданным и радостным для всех домочадцев. Отношения с любимым человеком могут оказаться под угрозой - кто-то из Вас двоих примет окончательное решение о расставании. Хорошо пойдут дела на бирже.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Сегодня Вы будете пользоваться редким успехом у противоположного пола. Любовные разочарования будут Вами переноситься с трудом. Вам будет сопутствовать успех в отношениях с противоположным полом. Хорошо пойдут дела у банковских служащих.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Сегодня Вы будете чересчур раздражительными, полностью подчинитесь переменчивому настроению. На всякий случай обойдите вопросы наследства, иначе ничего, кроме раздражения и обид, не получится. Вам не удастся уйти от неприятного серьезного разговора. Вечер многие посветят любви и развлечениям.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Сегодня предстоят незапланированные траты. Не следует заниматься разработкой новых проектов. Dваша придирчивость может спровоцировать конфликт между Вами и любимым человеком. Вероятно романтическое знакомство с человеком издалека.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Сегодня Вы бодры и инициативны, все дела будут удаваться. Все неприятности подстерегающие вас сегодня, воспринимайте без эмоций. Не стоит идти в гости к друзьям вместе с любимым человеком - весьма вероятна ссора Вашей "второй половины" с дорогими Вашему сердцу людьми. Ваше настроение улучшится.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Этот день будет наиболее благоприятным для восстановления дружеских отношений. И будьте внимательны в выборе партнеров - возможно, это надолго. Несмотря ни на какие испытания и препятствия на Вашем пути к победе и успеху, постарайтесь сохранять спокойствие, новые знакомства нежелательны. Хорошо пойдут дела у финансистов.
|Banca Nationala a Moldovei
авторы издания DW