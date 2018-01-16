О достопримечательностях Приднестровья написал журнал National Geographic

Вниманию читателей представляем статью международного журнала NATIONAL GEOGRAPHIC, посвящённую истории и достопримечательностям нашей республики. Авторы статьи рассказывают своим читателям, почему путешественники должны посетить «таинственную землю». Материал переведён с английского языка, передает novostipmr.com

"Прогуливаясь по центральной площади Тирасполя, туристы останавливаются перед статуей российского военного генерала XVIII века Александра Васильевича Суворова, который вел войска в 60 битвах и никогда не проигрывал.

Представьте себе нормальную страну с границами, демократически избранным правительством, проштампованными паспортами для населения, президентом и развевающимся флагом, но никто так и не признает ее существования. Добро пожаловать в Приднестровье.

Небольшой участок земли размером с Даллас, Техас, Приднестровье когда-то принадлежало Советской Социалистической Республике Молдова. В 1990 году, когда Советский Союз распался, Молдова обрела независимость и спланировала свое объединение с Румынией. Это заставило Приднестровье с русскоязычным большинством заявить о своей независимости, чтобы отделиться от Молдовы. Последовала четырехмесячная война, в результате которой погибли около 1 500 человек; она завершилась режимом прекращения огня, который действует до сих пор. С тех пор Молдова не имеет контроля над приднестровскими властями, а Приднестровье действует как независимая страна, хотя ни одна другая страна в мире ее не признает.

Местный житель Антон Дендемарченко, художник городских зарисовок и экскурсовод, говорит: «Показывая свою прекрасную страну иностранцам, я вношу вклад в повышение международного признания моей Родины. Мы официально не существуем, но когда люди приезжают к нам, мы чувствуем, что так или иначе мы существуем».

Смелым путешественникам, заинтересовавшимся посещением этой маленькой и таинственной страны, вот что стоит здесь сделать:

Найдите лучшую наблюдательную точку: Бендерская крепость

Сразу за молдавской «границей» располагается город Бендеры, второй по величине город Приднестровья. Посетите почти 600-летнюю крепость, построенную османами. Мало того, что толстые каменные стены, устаревшее оружие и впечатляющее военное сооружение освещают слои истории, с крыши крепости также открывается лучший вид на всю округу.

Назад во времени: Центральный Тирасполь

Сядьте на старый советский троллейбус до улицы 25 октября, чтобы прогуляться по центральной улице де-факто столицы – Тирасполя. Здесь можно любоваться остатками советских времен, которые местные жители с гордостью вспоминают как славное время. Приднестровье – одно из немногих мест в Европе, где путешественники все еще могут увидеть прежние коммунистические символы в их первоначальном месте расположения, такие как статую Ленина перед парламентом, а также улицы и проспекты им. Маркса, Энгельса и Юрия Гагарина.

Приобщитесь к культуре: Кицканский монастырь и плацдарм

В четырех милях от Тирасполя откройте для себя купольный православный Кицканский монастырь, основанный в 1861 году. В советский период в прекрасном комплексе из четырех церквей также жили монахи, которые выращивают свои собственные органические продукты между молитвами.

Попробуйте роскошь: Коньячный завод KVINT

Затем ознакомьтесь с наиболее важной отраслью и основным видом экспорта Приднестровья. Соответствуя своему названию, коньяк под названием дивин – "божественный" – считается одним из лучших в мире. Одна бутылка может стоить до 1 700 долларов. Ежегодно потребителям по всему миру продается более 20 миллионов бутылок, что представляет собой колоссальные 5% ВВП. Посетите завод KVINT, чтобы понять процесс, продегустировать и купить идеальный сувенир за малую часть от его цены в каком-либо другом месте.

Погрузитесь в советский СПА: Санаторий «ДНЕСТР»

Примерно в двух с половиной часах езды к северу от Тирасполя исследуйте это тайное сокровище, построенное сразу после Второй мировой войны. Последняя реконструкция была завершена в 1976 году, оставив здание в его славном коммунистическом прошлом. Представьте себе встречи партийных шишек, наслаждавшихся профессиональными спа-процедурами, питанием и жильем по доступной цене."