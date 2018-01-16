В Македонии из-за переполненных тюрем массово амнистируют заключенных

В Македонии из-за нехватки мест в тюрьмах, решили заключенных отпускать на свободу. В понедельник, 15 января, парламент страны одобрил соответствующий законопроект об амнистии, сообщает Интерфакс-Украина.

Отмечается, что 670 заключенных, срок тюремного заключения которых составляет менее шести месяцев, будут выпущены на свободу.

Кроме того, на треть сократят сроки для 3 тыс. заключенных, получивших более суровые приговоры.

В то же время, амнистия не коснется заключенных, отбывающих пожизненный срок, а также осужденных за убийства, преступления сексуального характера и преступления против государства, сообщает korrespondent.net