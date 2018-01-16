Представлен обновленный седан Kia Forte. ФОТО

На автосалоне в Детройте компания Kia представила третье поколение седана Kia Forte (он же Cerato), пишет USA TODAY. Автомобиль получил более броский дизайн, увеличился в габаритах и первым из продуктов Kia получил вариатор собственной разработки корейского концерна.

Седан стал длиннее на 80 мм, и шире на 18 мм. Кроме того, он на 13 мм выше своего предшественника.

Силовой агрегат автомобиля представлен 2.0-литровым "атмосферником", мощность которого составляет 147 л.с. и 179 Нм. Расход топлива у новинки в комбинированном цикле составил 6.72 л/100 км, пишет korrespondent.net

Двигатель седана будет работать в паре с шестиступенчатой "механической" коробкой передач.

В салоне автомобиля появился планшет медиасистемы, имеющий 8-дюймовый сенсорный дисплей.

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