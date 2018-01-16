На автосалоне в Детройте компания Kia представила третье поколение седана Kia Forte (он же Cerato), пишет USA TODAY. Автомобиль получил более броский дизайн, увеличился в габаритах и первым из продуктов Kia получил вариатор собственной разработки корейского концерна.
Седан стал длиннее на 80 мм, и шире на 18 мм. Кроме того, он на 13 мм выше своего предшественника.
Силовой агрегат автомобиля представлен 2.0-литровым "атмосферником", мощность которого составляет 147 л.с. и 179 Нм. Расход топлива у новинки в комбинированном цикле составил 6.72 л/100 км, пишет korrespondent.net
Двигатель седана будет работать в паре с шестиступенчатой "механической" коробкой передач.
В салоне автомобиля появился планшет медиасистемы, имеющий 8-дюймовый сенсорный дисплей.
Читайте также: Toyota представила обновленный седан Avalon. ФОТО
Комментарии
- Выбраны лучшие автомобили года
- Toyota представила обновленный седан Avalon. ФОТО
- В Сети показали фото нового бюджетного iPhone SE
- Коллекционный Mercedes утопили в смоле
- Будущее умных часов оказалось под вопросом
- Mercedes-Benz показал новый внедорожник G-Class
- Ford инвестирует в электромобили 11 млрд долларов
- Биткоин упал в цене
- В Сеть утекли характеристики смартфона Samsung Galaxy S9
- Intel столкнулась с частыми перезагрузками процессоров из-за обновлений безопасности
- Зафиксирована крупнейшая в истории подводная катастрофа
- Определена судьба Чернобыля
- Бельцы превращаются в город - свалку
- Норвегия полностью отказывается от пушной промышленности
- Выбраны лучшие автомобили года
- Ренато Усатый поддерживает голодающих однопартийцев, поедая морепродукты
- Умерла вокалистка рок-группы The Cranberries Долорес О’Риордан
- Голодовка ужину не помеха. Советники Усатого тайно получают еду
- Ренато Усатый испытывает доверие. Что происходит в Бельцах?
- Назван самый криминальный район Кишинева
- СМИ узнали, какое наследство оставил жене и дочери Михаил Державин
- В столичном парке Штефана чел Маре объявили тревогу: район оцеплен полицией
- Незаконный бизнес с автомобильными запчастями главы советников Усатого
- Аллигаторы вмерзли в лед из-за аномальных холодов в США. ВИДЕО
- Хирург, оставлявший свои инициалы на печени пациентов, избежал тюрьмы
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня возможны перемены. Сегодня домашних животных вести к ветеринару не следует, по возможности отложите это мероприятие на несколько дней. Текущие дела будут не очень сложными, но зато прибыльными. Будьте осторожнее с бытовой химией.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Cсегодня есть опасность попасть под влияние собственных иллюзий и самообмана. Вы сможете проявить свои таланты в профессиональной сфере деятельности. Ваша расторопность позволит взяться за несколько дел сразу и каждое довести до конца. Фортуна благоволит конструкторам и архитекторам.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
День хорош, как для умственной, так и для физической работы. Вам возможно, удастся четко сформулировать свои цели и задачи. Соблюдайте во всем меру, особенно это касается острого и соленого. В голову придут плодотворные идеи.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодня вы будете душой компании. Во второй половине дня строже соблюдайте диету. Возможны проблемы со здоровьем, в первую очередь это относится к тем, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями. В первой половине дня возможны нарушения планов.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
День будет напряженным с самого утра. Возможно, у Вас появится желание что-либо изменить в жизни. Возможны перебои в подаче электроэнергии. Увлеченный и долгий труд - вот символ сегодняшнего дня.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
День хорош для самообразования и расширения общего кругозора. Доверительная беседа вернет Вам уверенность в своих силах. Необходимо ограничить соленую, жирную и острую пищу. Вероятно возобновление старых сердечных привязанностей.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Сегодня вам лучше отдохнуть: в делах успеха не ждите. Известие, которое сегодня придет к Вам, станет весьма неожиданным и радостным для всех домочадцев. Отношения с любимым человеком могут оказаться под угрозой - кто-то из Вас двоих примет окончательное решение о расставании. Хорошо пойдут дела на бирже.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Сегодня Вы будете пользоваться редким успехом у противоположного пола. Любовные разочарования будут Вами переноситься с трудом. Вам будет сопутствовать успех в отношениях с противоположным полом. Хорошо пойдут дела у банковских служащих.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Сегодня Вы будете чересчур раздражительными, полностью подчинитесь переменчивому настроению. На всякий случай обойдите вопросы наследства, иначе ничего, кроме раздражения и обид, не получится. Вам не удастся уйти от неприятного серьезного разговора. Вечер многие посветят любви и развлечениям.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Сегодня предстоят незапланированные траты. Не следует заниматься разработкой новых проектов. Dваша придирчивость может спровоцировать конфликт между Вами и любимым человеком. Вероятно романтическое знакомство с человеком издалека.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Сегодня Вы бодры и инициативны, все дела будут удаваться. Все неприятности подстерегающие вас сегодня, воспринимайте без эмоций. Не стоит идти в гости к друзьям вместе с любимым человеком - весьма вероятна ссора Вашей "второй половины" с дорогими Вашему сердцу людьми. Ваше настроение улучшится.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Этот день будет наиболее благоприятным для восстановления дружеских отношений. И будьте внимательны в выборе партнеров - возможно, это надолго. Несмотря ни на какие испытания и препятствия на Вашем пути к победе и успеху, постарайтесь сохранять спокойствие, новые знакомства нежелательны. Хорошо пойдут дела у финансистов.
|Banca Nationala a Moldovei
авторы издания DW