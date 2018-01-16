Названа ключевая опасность соли

Группа американских ученых установила, что при регулярном употреблении соли в пищу в чрезмерном количестве могут возникнуть изменения иммунной системы в кишечнике. Они, в свою очередь, влекут за собой деградацию когнитивных функций человека, пишет Nature Neuroscience.

В ходе исследования специалисты выяснили, что злоупотребление хлоридом натрия на протяжении трех недель влечет за собой эндотелиальную дисфункцию, уменьшение мозгового кровотока и когнитивные нарушения. При этом артериальное давление у человека не меняется, пишет korrespondent.net

Оказалось, что чрезмерное потребление соли увеличивает в кишечнике количество клеток Т-хелперов 17, а заодно - и производство ими молекул интерлейкина-17. Это сказывается негативно на мозговом кровообращении.

Ученые проводили опыты на мышах, однако отмечают, что их результаты актуальны и для человека.