Американка убила детей, а затем покончила с собой

В Северной Каролине женщина убила своих сына и дочь, затем покончила с собой, сообщает телеканал WKRN.

В субботу, 13 января, полиция обнаружила тело 34-летней Кристины Тредвей недалеко от ее дома. По данным следствия, смерть наступила в результате самоубийства − женщина спрыгнула с моста.

Затем сотрудники приехали домой к семье, где обнаружили тела семилетнего сына и трехлетней дочери женщины, которые были сильно избиты.

Причина инцидента до сих пор не известна, однако правоохранители установили что их убила мать, пишет korrespondent.net

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