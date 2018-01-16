Ворона "вмешалась" в прогноз погоды на американском канале. ВИДЕО

В США случайно попавшая в кадр ворона сорвала прогноз погоды на канале KTVU.

Ведущий программы Марк Тамайо рассказывал о Сан-Франциско, когда заметил, что на камеру, которая снимала город с высоты птичьего полета, села ворона. Он вышел из кадра и предложил зрителям полюбоваться "посетителем".

Птица несколько раз заглянула в объектив, после чего скрылась, а ведущий продолжил программу, пишет korrespondent.net

Видеоролик с любопытной птицей, которая оказалась в прямом эфире на телевидении, за пять дней собрал более 190 тысяч просмотров и более 170 комментариев.

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