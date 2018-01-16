Ренато Усатый поддерживает голодающих однопартийцев, поедая морепродукты

Муниципальные советники из Бельц, представляющую "Нашу партию", второй день проводят голодовку, обвиняя следственные органы в давлении. Это могло бы стать поводом для солидарности, но только не в случае лидера политформирования "Наша партия" Ренато Усатого.

Пока его однопартийцы ночуют в городской мэрии, уверяя что пьют только воду, их партийный вождь услаждается себя деликатесами в Москве. На фото, опубликованном порталом "Presa Independentă" беглый мэр запечатлен на фоне блюда с морепродуктами. Стоит отметить, что голодовка, объявленная советниками "Нашей партии" вызывает много вопросов. Недавно СМИ опубликовали снимки как в бельцкую мэрию ночью входят люди - с продуктовыми пакетами для "голодающих".

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