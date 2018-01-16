«Air Moldova» получит от государства 75 миллионов леев для спасения компании

Государственная компания «Air Moldova» получит от государства помощь в размере 75 миллионов леев, которую предоставит ГП «Международный аэропорт Кишинэу». Без этих денег компания может прекратить свою деятельность. Соответствующее решение о предоставлении помощи было принято на пленарном заседании Совета по конкуренции, в качестве цели было указано «для спасения «Air Moldova».

У «Air Moldova» нет денег на техническое обслуживание самолетов

Было установлено, что «Air Moldova» сталкивается с отсутствием финансовых средств, что «тормозит деятельность компании за счет невозможности своевременно оплачивать услуги по техническому обслуживанию воздушных судов, что впоследствии приводит к задержкам рейсов и, соответственно, к незапланированным расходам».

Кроме того, руководства трех крупных банков («Victoriabank», «Moldova-Agroindbank» и «Mobiasbanca») сообщили «Air Moldova» о невозможности предоставления новых кредитов, «поскольку установленные НБМ требования относительно достаточности капитала практически дисквалифицируют компанию как получателя кредита».

Еще один аргумент, приведенный администрацией «Air Moldova» для предоставления помощи, заключается в том, что компания является государственным предприятием, а законодательство страны предусматривает в этом случае заключение кредитных контрактов «исключительно в Республике Молдова», что в конечном счете приводит к дополнительным расходам по сравнению с теми же услугами, приобретенными за рубежом».

Помощь, запрошенная «Air Moldova» в виде бесплатного кредита в размере 75 миллионов леев от Международного аэропорта Кишинэу, предназначается для пополнения оборотных средств.

Убытки в размере 111,5 млн. леев за восемь месяцев

Согласно отчетам, представленным «Air Moldova», за первые восемь месяцев 2017 года компания зарегистрировала «потерю более половины своего уставного капитала, и более четверти уставного капитала было потеряно за последние 12 месяцев».

В период с января по август 2017 года чистые убытки крупнейшей авиакомпании Молдовы составили 111,5 млн. леев, а стоимость собственного капитала упала ниже нуля, составив минус 2,9 млн. леев.

Совет по конкуренции отметил и тенденцию к постоянному росту долгов в период с 2013 года по август 2017 года, с 604,6 млн. леев в 2013 году до 1,12 млрд. леев в августе 2017 года.

В результате коэффициент задолженности за рассматриваемый период превышает допустимый порог в 0,66, в период с января по август 2017 года он составил 1.00. Общий коэффициент платежеспособности находится ниже допустимого порога, его показатель в январе-августе 2017 года составил 99%.