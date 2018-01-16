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"Игра престолов" получит пять спин-оффов
// фото: harpersbazaar.com
14:08, 16 Jan 2018
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Создатели сериала "Игра престолов" намерены выпустить еще пять спин-оффов, которые будут сюжетно связаны с оригинальным проектом, пишет Hollywood Reporter. Об этом сообщил программный директор канала HBO Кейси Блойс.

Проекты будут представлять собой сериалы, посвященные вселенной популярной фэнтезийной саги. Одни станут приквелами, в которых события будут происходить ранее тех, которые показаны в оригинальном проекте, пишет korrespondent.net

Другие покажут развитие второстепенных сюжетных линий. При этом некоторые будут основываться на материалах, написанных автором серии романов "Песнь Льда и Пламени" Джорджем Мартином. 

Блойс также подчеркнул, что материал для создания сериалов "захватывающий". Однако график релизов новых телевизионных проектов пока не выстроен.




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