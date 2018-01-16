Состояние женщины, пострадавшей во вчерашнем ДТП, ухудшилось до критического

Состояние 24-хлетней женщины, пострадавшей во вчерашней аварии у села Тодирешты, стало критическим. Она по-прежнему в реанимации. Врачи сдержаны в прогнозах.

"За ночь состояние пациентки ухудшилось. У нее множественные травмы, ее пришлось подключить к аппаратам. Врачи делают все возможное, чтобы спасти ее", сказал пресс-секретарь БСМП Петру Кравец.



Еще одна пациентка - 23-х лет - остается в стабильно тяжелом состоянии.

В автокатастрофе, которая случилась вчера у села Тодирешты Новоаненского района, погибли пять человек, в том числе муж и полуторагодовалая дочка первой пациентки. На трассе столкнулись две легковушки. В полиции говорят, один из водителей совершил опасный маневр и выехал на встречную полосу.







