Директор гимназии в Теленештском районе била учеников по голове за отсутсвие домашней работы

Директора гимназии села Михалаша Теленештского района осудили за бесчеловечное обращение с учениками.

По данным следствия, учительница била пятиклассников по голове за невыполненные домашние задания и заставляла делать приседания за плохое поведение.



Один из школьников сообщил о происходящем своим родителям. Те обратились в суд. В 2015 году директора уволили. Она уехала из страны и была объявлена в розыск.



Позже женщина вернулась, и следствие по делу возобновили. Суд приговорил педагога к 17 тысячам леев штрафа и на пять лет лишил права преподавать. Приговор можно обжаловать.





