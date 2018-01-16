Во имя науки: скандальные психологические эксперименты над людьми

"Наука непогрешима, но ученые часто ошибаются", — писал Анатоль Франс. При этом случаются ситуации, когда с научной точки зрения исследователям в своих работах удается избежать просчетов, но в то же время возникает острое ощущение, что исследование само по себе было ошибкой.

В этой подборке собраны самые скандальные эксперименты, поставленные в попытке лучше понять психологию человека. Некоторые из них поражают тем, как они повлияли на судьбы людей, в них участвовавших. Другие – тем, что открыли человечеству то, что оно вряд ли хотело бы о себе знать, пишет РИА Новости

"Маленький Альберт"

Одним из самых громких опытов прошлого века стал эксперимент основателя бихевиоризма Джона Уотсона, проведенный в 1920 году. Целью ученого было доказать, что фобии приобретаются людьми в очень раннем возрасте.

Участником исследования был мальчик-сирота Альберт, которому на момент начала эксперимента было девять месяцев. На протяжении восьми недель ребенку показывали белую крысу и похожие на нее предметы. Изначально мальчик абсолютно спокойно игрался с ней, но затем во время игр Альберта с животным Уотсон стал бить молотком по металлическому изделию. Это вызывало громкий и резкий звук, пугающий мальчика.

У Альберта развилась фобия – он стал бояться крысы и всего, что внешне напоминало белого зверька. Затем ребенка на неделю разлучили с животным, но даже после этой паузы ребенок начинал плакать при виде крысы.

Теория Уотсона была доказана, но фобия преследовала Альберта до конца его дней.

Стэнфордский эксперимент

Стэнфордский эксперимент считается одним из самых известных опытов над людьми. Его в 1971 году провел психолог Филипп Зимбардо. Исследование было заказано Военно-морским флотом США. Целью эксперимента было изучение реакции человека на ограничения свободы и влияние навязанной социальной роли на его поведение.

Группу добровольцев из 24 мужчин поделили на роли охранников и заключенных в условной тюрьме, оборудованной в подвале факультета психологии Стэнфордского университета. Каждая из групп получила свою униформу. При этом применение любого физического насилия запрещалось. Перед "охранниками" была поставлена задача вызвать максимальное чувство тоски и страха у заключенных. Их можно было называть исключительно по номерам.

Эксперимент быстро вышел из-под контроля. Бунт, начавшийся на второй день, был жестко подавлен. У охранников стали проявляться садистские наклонности. Узникам запрещали мыться, заставляли голыми руками мыть туалеты, вынуждали спать на бетонном полу, заставляли выполнять физические упражнения. Заключенный №416 в знак протеста объявил голодовку. Охранники поместили его в тесном чулане и заставляли держать в руках сосиски, которые он отказывался есть.

Для нагнетания атмосферы надзиратели также пытались стравливать "заключенных" между собой. Например, тюремщики предложили узникам выбор: либо №416 проведет всю ночь в одиночной камере, либо они будут спать без одеял. Никто из них не согласился пожертвовать одеялом ради запертого подопытного. Это лишь малый перечень всего, на что оказались готовы надзиратели.

Эксперимент был прекращен на шестой день, хотя изначально был запланирован на две недели.

Эксперимент Милгрема

В 1963 году в Йельском университете Стэнли Милгрем (он, кстати, учился вместе с Филиппом Зимбардо), поставил эксперимент, целью которого было узнать: сколько страданий способный причинить обыкновенный люди другим, совершенно невиновным, если это будет частью их рабочих обязанностей. Милгрем хотел прояснить вопрос, как обычные немцы во времена нацистов могли участвовать в уничтожении миллионов невинных людей в концлагерях.

Изначально он планировал провести эксперимент в Германии, но после проверки методики в США, он заявил, что в этом нет необходимости – настолько показательными были результаты опытов.

Участникам этот эксперимент представили как исследование влияния боли на память. В нем участвовали экспериментатор, испытуемый, и актер игравший роль испытуемого. По жребию (который всегда доставался актеру) определялось, кто будет играть роль ученика, от которого требуется запоминать пары слов, и в случае ошибки испытуемый, игравший роль учителя, должен был наказывать его все более сильным электрическим зарядом (который также был фальшивым).

"Учителя" помещали в отдельную комнату, где у него на пульте были 30 переключателей 15 до 450 вольт. Все переключатели разбиты на группы "Слабый удар", "Умеренный удар", "Сильный удар", "Очень сильный удар", "Интенсивый удар", "Крайне интенсивный удар", "Опасно: труднопереносимый удар". Последние два выключателя располагались на расстоянии от других и были помечены тремя "Х". Прибор производил впечатление настоящего, дабы подопытные ничего не заподозрили.

"Учитель" зачитывал пары слов, которые должен запомнить "ученик". Потом ученик отвечал на вопросы учителя, выбирая один из четырех вариантов второго слова в каждой паре, нажимая соответствующую кнопку на своем пульте, что выводилось на экран перед учителем. В случае неправильного ответа, учитель должен был постепенно повышать мощность разряда.

Экспериментатор использовал четыре фразы для убеждения продолжить эксперимент в случае, если испытуемый начинал отказываться:

1. Пожалуйста, продолжайте.

2. Эксперимент требует, чтобы вы продолжили.

3. Абсолютно необходимо, чтобы вы продолжили.

4. У вас нет другого выбора, вы должны продолжать.

Эти фразы произносились последовательно. Если после четвертой фразы испытуемый упорствовал, эксперимент прекращался.

В случае, если испытуемый начинал интересоваться здоровьем "ученика", наблюдатель отвечал: "Удары могут быть болезненными, но они не нанесут долговременных повреждений тканям".

Подопытный и "подсадная утка" получали за участие в эксперименте 4,5 доллара. Деньги выдавались перед началом эксперимента, и участников предупреждали, что никто не отнимет их обратно, как бы не закончился опыт.

Результаты эксперимента потрясли научную общественность того времени. Сила авторитета незнакомого ученого вынудила 65% от числа испытуемых дойти до отметки в 450 Вольт. Останавливаться подопытные начинали только на отметке в 300 вольт (12,5% от общего числа) – именно в такой ситуации "жертва" подавала первые признаки недовольства и стучала в стену той комнаты, где находился испытуемый.

Сам Милгрем заявил: "Это исследование показало чрезвычайно сильно выраженную готовность нормальных взрослых людей идти неизвестно как далеко, следуя указаниям авторитета".







