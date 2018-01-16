Назван самый криминальный район Кишинева

Буюканы - именно этот район столицы выбился в лидеры криминального антирейтинга преступлений, составленного муниципальной полицией по итогам 2017 года.

Всего в прошлом году в столице было совершено 10813 преступлений, на 3 тысячи меньше чем в 2016-ом.

Опаснее всего жить на Буюканах, там за год зарегистрировали 2354 правонарушения, чуть перевалило за две тысячи число преступлений в центральной части города.

Одинаковое количество нарушений закона произошло на Ботанике и Чеканах - чуть меньше 2 тысяч.

Судя по статистике, спокойнее всего живётся на Рышкановке - там в прошлом году зафиксировали чуть больше тысячи девятисот преступлений.

В столице в 2017-ом совершили 27 убийств, важно отметить – все раскрыты. Нанесение тяжких телесных повреждений – 40 случаев. 47 раз люди становились жертвами насильников. Также зафиксировано и раскрыто 23 случая грабежа. Поражает количество краж – почти 4 тысячи.

Также в прошлом году зафиксировано 1382 аварии, 67 человек погибли, полторы тысячи получили травмы. 12 пешеходов погибли на зебрах.