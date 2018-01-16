Статистика: за период 2012-2015 гг. были закрыты 113 образовательных учреждений

В период 2012-2015 гг. 113 образовательных учреждений были закрыты, таковы данные статистики. В тот же период, когда министром образования была Майя Санду, из системы образования уволились 4500 педагогов. На начало 2011/12 учебного года в стране было 1460 школ, а к концу 2015/16 – 1347 учреждений. Более 50% школ были закрыты в первый год работы министра.

Предпосылками для этого процесса стало недостаточное количество учеников, слабая материальная база, а также дефицит дидактических кадров там, где проходила реорганизация. В тоже время, кроме объективных причин, можно говорит и о ошибках и принятии поспешных решений. Следствием стали обращения местных властей, родителей и педагогов, после которых Демпартия приняла решение положить конец оптимизации школ.



„Следствием нарушений и ошибок, которые были совершены при разработке и внедрении реформы в области образования ответственными лицами в предыдущем правительстве, стало наше обращение к представителям ДПМ в правительстве в срочном порядке остановить любые закрытия школ до определения альтернативного решения, - заявил лидер ДПМ Влад Плахотнюк 17 октября 2017 года. Майя Санду закрыла более 110 школ, а за время ее мандата систему образования покинули 4500 учителей.

Министр образования Моника Бабук недавно объявила об открытии оптимизированных при Майе Санду школ. Речь идет о учебных заведениях в селах Фырлэдень и Цепилово из Хынчештского и Сорокского районов.

”Мы намерены также, начиная с 1 сентября 2018 года, открыть школу в селе Болохан Оргеевского района. И это только начало”, - заявила Моника Бабук.