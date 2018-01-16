Какие машины чаще всего угоняют в Молдове

Угонщики в Молдове предпочитают автомобили ВАЗ и Мерседесы. По данным полиции, машины именно этих марок чаще всего уводят из-под носа автовладельцев. Первые - выбирают за легкость взлома, вторые - вероятно, за немецкое качество. Далее в топе самых угоняемых - машины Volkswagen и Ford. Всего в прошлом году были угнаны 38 авто. Среди них оказались также по две Тойоты и БМВ. 31 пропажу их хозяевам вернули.

По данным статистики, число угонов в прошлом году уменьшилось. В 2016-м было украдено на 24 автомобиля больше. Добычей злоумышленников чаще всего становятся машины припаркованные наспех или оставленные без присмотра и сигнализации.

Дорогие машины привлекают внимание преступных группировок. Для них - угон, не случайность, а тщательно спланированная операция. Так, в прошлом году в стране раскрыли банду из пяти украинцев, которые промышляли кражами авто.

"Они следили за машиной несколько дней, отмечали, где ее владелец паркуется. Затем использовали устройство, которые копирует частоту электронного замка авто. Водитель закрывал автомобиль, а злоумышленники садились за руль и уезжали", сообщил глава отдела по борьбе с тяжкими преступлениями Игорь Зглавуца.

Стахановцем среди автоугонщиков в Молдове стал несовершеннолетний, укравший 38 машин. Его привлекут к уголовной ответственности после 18-летия.

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