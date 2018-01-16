Семейная пара из Молдовы ссудится с итальянском мотогонщиком Валентино Росси

Супруги из Молдовы подали в суд на итальянского мотогонщика Валентино Росси.

Они почти десять лет работали на вилле, которая до недавнего времени принадлежала отцу спортсмена, а теперь перешла в его собственность и была выставлена на продажу.

Супругов в декабре уволили, и они требуют компенсации и оплаты сверхурочной работы - в общей сложности 114 тысяч евро. Адвокаты мотогонщика иск обжаловали.







