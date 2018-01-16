В Румынии снова политический кризис. Премьер-министр Румынии Михай Тудосе объявил об отставке после решения правящей партии лишить его политической поддержки. Исполняющим обязанности премьера президент Клаус Йоханнис назначил нынешнего министра обороны.
"После отставки Тудосе временно исполнять обязанности премьера будет Михай Фифор", заявил президент Румынии Клаус Йоханнис.
Президент Румынии также сообщил, что в среду проведет консультации со всеми парламентскими партиями, чтобы решить, кто возглавит правительство. Национальный исполнительный комитет социал-демократов единогласно проголосовал за выдвижение на пост премьера евродепутата Виорику Дэнчилэ.
Михай Тудосе не захотел комментировать решение социал-демократов, которые лишили его политической поддержки.
"Ухожу с высоко поднятой головой, завершил год неплохо, коллеги оценили работу правительства", сказал Михай Тудосе.
Исполнительный комитет СДП обвинил Тудосе в разжигании конфликта между партией и правительством. Кроме того, председатель формирования Ливиу Драгня заявил, что руководство формирования недовольно высказываниями премьер-министра в телеэфире, которые тот сделал, не посоветовавшись с партией.
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авторы издания DW