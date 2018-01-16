Саудовская Аравия отменила запрет на кинотеатры спустя 35 лет

В Саудовской Аравии произошло историческое событие: к привычному для арабской молодёжи развлечению с помощью видеоигр прибавится возможность сходить в кино - после 35 лет запрет на кинотеатры было решено отменить.

Кинотеатры в Саудовской Аравии запретили ещё в начала 1980-х, когда в стране усилились консервативные настроения и, в соответствии с религиозными предписаниями ислама, было решено запретить публичные формы развлечения.

В связи с этим, последние 35 лет жителям Саудовской Аравии приходилось ездить в соседний Бахрейн, если они хотели сходить в кинотеатр. Но теперь такая необходимость пропала: 32-летний принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд провёл ряд реформ, отменяющих запрет на кинотеатры.



Первые фильмы после 35-летнего запрета были публично показаны в Джидде - публике представили “Эмоджи фильм” и “Капитан Подштанник”. Первый постоянный кинотеатр в Саудовской Аравии должен начать работу в марте 2018г., а к 2030г. в стране рассчитывают открыть 300 кинотеатров, пишет vesti.ru



Интересно, что кинотеатры в Саудовской Аравии разрешили позже, чем публичные развлечения, связанные с комиксами и видеоиграми - этим сферам современной поп-культуры в стране уже посвящали целые выставки. При этом, объём рынка видеоигр в Саудовской Аравии сейчас составляет $133 млн, и он стабильно растёт. По прогнозам, к 2022г. видеоигровой рынок Саудовской Аравии составит уже $181 млн.