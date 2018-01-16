В Косово застрелен лидер просербского движения

Лидер сербской партии "Свобода, демократия, правда" Оливер Иванович был застрелен около офиса партии в городе Косовска-Митровица в Северном Косово.

По словам представителя адвоката Ивановича, политик получил пять огнестрельных ранений. Ивановича доставили в больницу, но врачи его не спасли.

По сообщениям местных СМИ, нападавших на политика было несколько. Они скрылись с места преступления, сейчас полиция их разыскивает, сообщает ВВС.

После убийства было отложено начало переговоров между Белградом и Приштиной, ранее назначенное на вторник. Переговоры были прерваны в марте прошлого года, после задержания во Франции косовского политика Рамуша Харадиная на основании ордера, выданного властями Сербии. Сегодня Харадинай занимает пост премьер-министра Косово.

Во вторник переговоры должны были начаться на техническом уровне, но по информации местных СМИ, сербская делегация отказалась участвовать в них после новостей об убийстве.

Убийство Ивановича осудили власти Косово, Сербии и ЕС. Главный дипломат Евросоюза Федерика Могерини связалась по телефону с президентом Сербии Александром Вучичем и президентом Косова Хашимом Тачи.

Могерини категорически осудила убийство и призвала найти преступников и привести их к ответственности.

Сотрудники европейской миссии EULEX Косово готовы оказать полиции помощь в поимке преступников, также заявили в Евросоюзе.

Президент Сербии Александр Вучич созвал экстренное совещание Совета безопасности Косова, после которого должен выступить с телеобращением к народу Сербии.

Власти Приштины осудили убийство, заявив, что оно помешает попыткам установить верховенство закона на всей территории Косово.