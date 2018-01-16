Появилось видео полета автомобиля, застрявшего на втором этаже здания

Севший за руль после употребления наркотиков калифорнийский водитель вместе с приятелем отправился колесить по улицам, но наехал на дорожный разделитель и взмыл в воздух вместе со своей легковушкой. "Улетный" Nissan Altima едва не зацепил пассажирский автобус, а затем врезался в здание, на втором этаже которого и застрял. Установленная в салоне общественного транспорта камера регистратора зафиксировала сногсшибательный полет.

Своеобразной взлетно-посадочной полосой стал угол 17-й и Французской улиц в калифорнийском городе Санта-Ана, где ранним утром 14 января и отрабатывал отрыв от земли владелец Nissan. На кадрах видно, как легковушка под углом 45 градусов пролетела над проезжей частью и врезалась в двухэтажный дом, где расположена стоматологическая клиника.

Водитель, как утверждает выбежавший на шум местный житель, самостоятельно выбрался из салона, немного повисел на двери, после чего спрыгнул на землю. Его приятеля пришлось вызволять полицейским. В тот же день владельца Nissan задержали по подозрению в вождении под воздействием наркотиков, пишет vesti.ru

Автомобиль удалось вытащить из пробоины только к вечеру, причем для этого потребовалось привлечь бульдозер и подъемный кран.