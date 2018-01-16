В Японии объявлена тревога из-за попавшей в продажу ядовитой рыбы

Власти японского города Гамагори ввели режим ЧС из-за попавших в продажу пяти упаковок с рыбой фугу, у которой не были удалены ядовитые части. Яд, который содержит в себе опасный деликатес, может привезти к анемии, параличу и смерти, сообщает британская телерадиокомпания BBC.

О поступившем в продажу ядовитом деликатесе жителей Гамагори предупреждают с помощью громкоговорителей.

Фугу —ядовитая рыба, право готовить которую имеют только повара, обладающие специальным сертификатом. В печени, коже, а также икре фугу содержится опасное вещество тетродотоксин, которая может серьезно поразить нервную систему человека, пишет vesti.ru

Стоимость блюда из фугу может достигать 90 долларов. Каждый год в Японии происходят случаи отравления этим блюдом. К счастью, не все они приводят к смерти.

В настоящий момент из продажи изъяты три из пяти смертельно опасных упаковок с рыбой.