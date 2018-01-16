Одессу завалило снегом, в городе коллапс. ВИДЕО

Одессу сегодня, 16 января, замело снегом, из-за чего, в городе остановились некоторые маршруты трамваев троллейбусов. Муниципальная стража спасает горожан из снежного плена. А грузовикам и фурам запретили въезд в город.

Отмечается, что в связи с ухудшением климатических условий прекращена работа нескольких трамвайных и троллейбусных маршрутов.

Как сообщается, парализованы трамвайные маршруты № 19 и 20, а также троллейбусные №14 и №2. Троллейбусные маршруты №1 и 27 сокращены: двадцать седьмой ходит только до Черноморки, а 1-й - до Паустовского.

На линиях работает снегоочистительная техника.

Также грузовому, крупнотоннажному и крупногабаритному транспорту временно закрыли въезд в Одессу. Как сообщили в ГУНП, для грузовиков закрыты все автомагистрали, автодороги государственного значения и общего пользования области во всех направлениях из Одессы.

Кроме того, одесское коммунальное учреждение Муниципальная стража организовало экипажи быстрого реагирования, которые будут помогать гражданам, попавшим в снежный плен.

Одесский аэропорт пока работает, но некоторые рейсы из-за погоды вынуждены были вернуться. В частности, рейс Мотор Сич из Жулян на Ан-24РВ развернулся в 100 км от Одессы и сел в аэропорту вылета.