СМИ рассказали о состоянии солистки The Cranberries перед смертью

Друзья солистки группы The Cranberries Долорес О'Риордан заявили о том, что она в последние недели "находилась в состоянии депрессии" и страдала от сильны болей в спине, пишет TMZ.

Известно также, что в 2013 году артистка совершила попытку суицида. Кроме того, по информации СМИ, она страдала от биполярного расстройства.

В то же время издание TheTelegraph, цитируя друзей, отмечает, что Долорес О'Риордан за несколько часов до смерти "весело болтала". В частности, Дэн Уайт из рок-лейбла ElevenSeven отметил, что певице понравилась версия хита "Zombie" в исполнении BadWolves. Об этом певица призналась в отправленном ему голосовом сообщении, пишет korrespondent.net

Помимо этого он заметил, что О'Риордан шутила и казалась полной жизни.