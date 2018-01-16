Ренато Усатый испытывает доверие. Что происходит в Бельцах?

Во втором по величине городе Молдовы — Бельцах — сложилась беспрецедентная ситуация. Мэр города, лидер оппозиционной «Нашей партии» (НП) Ренато Усатый, уже почти полтора года находящийся в России, предложил провести референдум о своей отставке. За несколько дней до решающего голосования по этому вопросу в бельцком мунсовете составляющие там большинство мунсоветники от НП объявили голодовку в знак протеста против «политических репрессий». Опрошенные NewsMaker эксперты сходятся во мнении, что референдум позволил бы укрепить позиции Усатого. Однако, считают они, плебисциту не дадут зеленый свет.

Заседание муниципального совета Бельц, на котором рассмотрят вопрос об организации референдума об отставке мэра Ренато Усатого, назначено на 19 января. Мунсоветники должны будут окончательно определиться о проведении плебисцита и назначить дату. Провести референдум предложил сам Усатый. Его цель не в том, чтобы отправиться в отставку, а напротив — укрепить свои позиции. Расчет на то, что на референдуме бельчане не проголосуют за отставку Усатого, и этим как бы выразят ему вотум доверия. Источник NM в центральных органах власти, знакомый с порядком работы Центризбиркома, и согласившийся прокомментировать ситуацию на условиях анонимности, сказал, что вряд ли бельцкая инициатива о референдуме будет успешной. «В законодательстве нет понятия вотума доверия мэру, выраженного на референдуме, а бельцкие муниципальные советники ставят именно такую задачу», — сказал он. Если советники в мотивировочной части решения перечислят все причины, по которым необходимо отправить мэра в отставку, продолжил собеседник, это может послужить основанием для проведения досрочных выборов в Бельцах. «Если они укажут, например, что мэра нет на месте более четырех месяцев, то это основание для проведения новых выборов», — уточнил он. По словам источника, предложив организовать референдум, бельцкие советники сами загнали себя в ловушку. «С одной стороны, если они не мотивируют свое решение о необходимости проведения референдума, ЦИК должен будет отказать в проведении плебисцита. С другой, — если советники представят реальный перечень аргументов в пользу отставки, они могут послужить основой для решения провести в Бельцах досрочные выборы мэра», — пояснил собеседник. В свою очередь председатель Центризбиркома Алина Руссу сказала NM, что для организации референдума мунсовет должен соблюсти все процедуры. «Согласно Кодексу о выборах, сначала мунсовет принимает решение инициировать референдум. Затем по истечении 15 дней советники должны принять второе решение и предложить дату проведения референдума. ЦИК выскажется, когда изучит все необходимые документы», — отметила Руссу. Ренато Усатый, напомним, покинул Молдову в конце сентября 2016 года. 24 октября того же года суд столичного сектора Центр выдал ордер на его арест. Прокуратура обвиняет Усатого в мошенничестве и попытке покушения на убийство. Усатый обвинения отрицает и заявляет, что дело открыто по политическому заказу лидера Демпартии Владимира Плахотнюка. Во время одного из недавних прямых эфиров в Facebook Усатый заявил о всеобщей мобилизации своих сторонников и обещал приехать в Кишинев, «чтобы положить конец бандитскому режиму Плахотнюка». Политический эксперт Корнел Чуря отметил, что «против Усатого выдвинуты слишком серьезные обвинения», и поэтому «он вряд ли решится вернуться в Молдову». Смысл референдума, добавил он, — укрепить позиции Усатого. «Его рейтинг упал, но не до такой степени, чтобы горожане проголосовали за его отставку. Такой плебисцит очевидно не выгоден политическому истеблишменту, и правящая партия хотела бы укрепиться в Бельцах», — сказал Чуря. На местных выборах за Усатого проголосовали 72,45% горожан. Для его отставки, согласно законодательству, на референдуме за это должны проголосовать по меньшей мере столько же горожан плюс один человек. Чуря полагает, что референдум, скорее всего, не состоится из-за того, что НП не сумеет «корректно юридически обосновать референдум об отставке мэра, которого они на самом деле не хотят отправлять в отставку». Вместе с тем эксперт уверен, что от Усатого и далее «будет уходить все больше людей». На вопрос NM, будет ли это происходить из-за шантажа и давления, о которых заявляют «нашисты», Чуря ответил, что у местных политиков есть устоявшаяся практика поведения: «Зачастую местные политики переходят на сторону более сильного. Тем более в отсутствие лидера НП, эта практика не обойдет стороной и фракцию НП в Бельцах».

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