О нас | Реклама | Контакты | Пришли весть | RSS
Ренато Усатый испытывает доверие. Что происходит в Бельцах?
16:29, 16 Jan 2018
просмотров 305 | комментариев 0

Во втором по величине городе Молдовы — Бельцах — сложилась беспрецедентная ситуация. Мэр города, лидер оппозиционной «Нашей партии» (НП) Ренато Усатый, уже почти полтора года находящийся в России, предложил провести референдум о своей отставке. За несколько дней до решающего голосования по этому вопросу в бельцком мунсовете составляющие там большинство мунсоветники от НП объявили голодовку в знак протеста против «политических репрессий». Опрошенные NewsMaker эксперты сходятся во мнении, что референдум позволил бы укрепить позиции Усатого. Однако, считают они, плебисциту не дадут зеленый свет.

Заседание муниципального совета Бельц, на котором рассмотрят вопрос об организации референдума об отставке мэра Ренато Усатого, назначено на 19 января. Мунсоветники должны будут окончательно определиться о проведении плебисцита и назначить дату. Провести референдум предложил сам Усатый. Его цель не в том, чтобы отправиться в отставку, а напротив — укрепить свои позиции. Расчет на то, что на референдуме бельчане не проголосуют за отставку Усатого, и этим как бы выразят ему вотум доверия. Источник NM в центральных органах власти, знакомый с порядком работы Центризбиркома, и согласившийся прокомментировать ситуацию на условиях анонимности, сказал, что вряд ли бельцкая инициатива о референдуме будет успешной. «В законодательстве нет понятия вотума доверия мэру, выраженного на референдуме, а бельцкие муниципальные советники ставят именно такую задачу», — сказал он.

Если советники в мотивировочной части решения перечислят все причины, по которым необходимо отправить мэра в отставку, продолжил собеседник, это может послужить основанием для проведения досрочных выборов в Бельцах. «Если они укажут, например, что мэра нет на месте более четырех месяцев, то это основание для проведения новых выборов», — уточнил он.

По словам источника, предложив организовать референдум, бельцкие советники сами загнали себя в ловушку. «С одной стороны, если они не мотивируют свое решение о необходимости проведения референдума, ЦИК должен будет отказать в проведении плебисцита. С другой, — если советники представят реальный перечень аргументов в пользу отставки, они могут послужить основой для решения провести в Бельцах досрочные выборы мэра», — пояснил собеседник.

В свою очередь председатель Центризбиркома Алина Руссу сказала NM, что для организации референдума мунсовет должен соблюсти все процедуры. «Согласно Кодексу о выборах, сначала мунсовет принимает решение инициировать референдум. Затем по истечении 15 дней советники должны принять второе решение и предложить дату проведения референдума. ЦИК выскажется, когда изучит все необходимые документы», — отметила Руссу.

Ренато Усатый, напомним, покинул Молдову в конце сентября 2016 года. 24 октября того же года суд столичного сектора Центр выдал ордер на его арест. Прокуратура обвиняет Усатого в мошенничестве и попытке покушения на убийство. Усатый обвинения отрицает и заявляет, что дело открыто по политическому заказу лидера Демпартии Владимира Плахотнюка. Во время одного из недавних прямых эфиров в Facebook Усатый заявил о всеобщей мобилизации своих сторонников и обещал приехать в Кишинев, «чтобы положить конец бандитскому режиму Плахотнюка».

Политический эксперт Корнел Чуря отметил, что «против Усатого выдвинуты слишком серьезные обвинения», и поэтому «он вряд ли решится вернуться в Молдову». Смысл референдума, добавил он, — укрепить позиции Усатого. «Его рейтинг упал, но не до такой степени, чтобы горожане проголосовали за его отставку. Такой плебисцит очевидно не выгоден политическому истеблишменту, и правящая партия хотела бы укрепиться в Бельцах», — сказал Чуря.

На местных выборах за Усатого проголосовали 72,45% горожан. Для его отставки, согласно законодательству, на референдуме за это должны проголосовать по меньшей мере столько же горожан плюс один человек.

Чуря полагает, что референдум, скорее всего, не состоится из-за того, что НП не сумеет «корректно юридически обосновать референдум об отставке мэра, которого они на самом деле не хотят отправлять в отставку».

Вместе с тем эксперт уверен, что от Усатого и далее «будет уходить все больше людей». На вопрос NM, будет ли это происходить из-за шантажа и давления, о которых заявляют «нашисты», Чуря ответил, что у местных политиков есть устоявшаяся практика поведения: «Зачастую местные политики переходят на сторону более сильного. Тем более в отсутствие лидера НП, эта практика не обойдет стороной и фракцию НП в Бельцах».




Комментарии


Другие новости


Последние новости Наиболее читаемые сегодня Наиболее читаемые за неделю


VESTI.MD


Погода

Гороскоп
  • ОВЕН

    ОВЕН (21 марта - 20 апреля)

    Сегодня возможны перемены. Сегодня домашних животных вести к ветеринару не следует, по возможности отложите это мероприятие на несколько дней. Текущие дела будут не очень сложными, но зато прибыльными. Будьте осторожнее с бытовой химией.

    Источник

  • ТЕЛЕЦ

    ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)

    Cсегодня есть опасность попасть под влияние собственных иллюзий и самообмана. Вы сможете проявить свои таланты в профессиональной сфере деятельности. Ваша расторопность позволит взяться за несколько дел сразу и каждое довести до конца. Фортуна благоволит конструкторам и архитекторам.

    Источник

  • БЛИЗНЕЦЫ

    БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)

    День хорош, как для умственной, так и для физической работы. Вам возможно, удастся четко сформулировать свои цели и задачи. Соблюдайте во всем меру, особенно это касается острого и соленого. В голову придут плодотворные идеи.

    Источник

  • РАК

    РАК (22 июня - 23 июля)

    Сегодня вы будете душой компании. Во второй половине дня строже соблюдайте диету. Возможны проблемы со здоровьем, в первую очередь это относится к тем, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями. В первой половине дня возможны нарушения планов.

    Источник

  • ЛЕВ

    ЛЕВ (24 июля - 23 августа)

    День будет напряженным с самого утра. Возможно, у Вас появится желание что-либо изменить в жизни. Возможны перебои в подаче электроэнергии. Увлеченный и долгий труд - вот символ сегодняшнего дня.

    Источник

  • ДЕВА

    ДЕВА (24 августа - 23 сентября)

    День хорош для самообразования и расширения общего кругозора. Доверительная беседа вернет Вам уверенность в своих силах. Необходимо ограничить соленую, жирную и острую пищу. Вероятно возобновление старых сердечных привязанностей.

    Источник

  • ВЕСЫ

    ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)

    Сегодня вам лучше отдохнуть: в делах успеха не ждите. Известие, которое сегодня придет к Вам, станет весьма неожиданным и радостным для всех домочадцев. Отношения с любимым человеком могут оказаться под угрозой - кто-то из Вас двоих примет окончательное решение о расставании. Хорошо пойдут дела на бирже.

    Источник

  • СКОРПИОН

    СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)

    Сегодня Вы будете пользоваться редким успехом у противоположного пола. Любовные разочарования будут Вами переноситься с трудом. Вам будет сопутствовать успех в отношениях с противоположным полом. Хорошо пойдут дела у банковских служащих.

    Источник

  • СТРЕЛЕЦ

    СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)

    Сегодня Вы будете чересчур раздражительными, полностью подчинитесь переменчивому настроению. На всякий случай обойдите вопросы наследства, иначе ничего, кроме раздражения и обид, не получится. Вам не удастся уйти от неприятного серьезного разговора. Вечер многие посветят любви и развлечениям.

    Источник

  • КОЗЕРОГ

    КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)

    Сегодня предстоят незапланированные траты. Не следует заниматься разработкой новых проектов. Dваша придирчивость может спровоцировать конфликт между Вами и любимым человеком. Вероятно романтическое знакомство с человеком издалека.

    Источник

  • ВОДОЛЕЙ

    ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)

    Сегодня Вы бодры и инициативны, все дела будут удаваться. Все неприятности подстерегающие вас сегодня, воспринимайте без эмоций. Не стоит идти в гости к друзьям вместе с любимым человеком - весьма вероятна ссора Вашей "второй половины" с дорогими Вашему сердцу людьми. Ваше настроение улучшится.

    Источник

  • РЫБЫ

    РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)

    Этот день будет наиболее благоприятным для восстановления дружеских отношений. И будьте внимательны в выборе партнеров - возможно, это надолго. Несмотря ни на какие испытания и препятствия на Вашем пути к победе и успеху, постарайтесь сохранять спокойствие, новые знакомства нежелательны. Хорошо пойдут дела у финансистов.

    Источник


Banca Nationala a Moldovei
Архив
Архив
Аналитика
Информационные пузыри - чему нельзя верить в соцсетях
Ксения Сафронова, Екатерина Крыжановская ,
авторы издания DW
Loading...