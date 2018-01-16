Уволенный чиновник в России совершил самосожжение. ВИДЕО(18+)

В российском городе Ишимбай в Башкории Дмитрий Рудов совершил публичный акт самосожжения после увольнения из компании ГазпромНефтехимСалават.

Как сообщает Эхо Москвы, сегодня днем мужчина пришел к зданию администрации города. Он разложил плащ, сел на него, разделся, облил себя горючей жидкостью и поджег, крича при этом "Коррупция!". К нему подбежали прохожие и начали засыпать его снегом, пытаясь потушить огонь.

Дмитрий Рудов получил около 80% ожогов и был госпитализирован в тяжелом состоянии. Позже стало известно, что он скончался. Об этом сообщило упраление Следственного комитета по Башкирии, пишет korrespondent.net

По информации местных СМИ, месяц назад Рудов написал письмо президенту РФ Владимиру Путину. В нем он утверждает, что его незаконно уволили из предприятия ГазпромНефтехимСалават. По словам Рудова, сначала его якобы безуспешно пытались уволить из-за несоответствия занимаемой должности, в итоге он попал под сокращение. Рудов подал в суд и выиграл его в первой инстанции, однако Верховный суд республики отменил решение.