Холдинг «Российские космические системы» к 45-летнему юбилею миссии «Луноход-2» выложил в открытый доступ ранее доступный только специалистам отчет о работе систем связи межпланетной станции «Луна-21» и ровера «Луноход-2».
Документ состоит из двух частей. В первой описывается работа комплекса бортовой аппаратуры РК-Е8 с системой малокадрового телевидения, во второй — наземного комплекса связи «Сатурн-МС». Эти системы обеспечивали управление «Луноходом-2», позволяли получать изображения с поверхности спутника Земли, телеметрическую информацию и определять координаты ровера.
Первое серьезное замечание к работе аппаратуры дистанционного управления появилось на 250-м сеансе связи, когда потребовалась трехкратная передача команды «стоп» для остановки «Лунохода-2».
На 306-м сеансе связи впервые в истории осуществили передачу информации по оптиколазерному каналу в сторону Луны и обратную передачу по радиоканалу на расстоянии свыше 380 тысяч километров. Система «Сейм», состоявшая из бортового фотоприемника ФА010 и оснащенных лазером наземных телескопов, позволяла с высокой точностью отслеживать координаты «Лунохода-2».
На 503-м сеансе было зафиксировано повышение температуры внутри аппарата до 43-47 градусов Цельсия. Этот сеанс стал последним, больше на связь «Луноход» не выходил, пишет lenta.ru
«Мы должны были не только получить ценные научные данные, но и показать всему миру, что мы можем сделать автоматический аппарат, который эффективно будет работать на другом космическом теле. В рамках этой задачи мы модернизировали луноходы. Второй прошел расстояние намного больше первого. Мы тогда очень радовались этому рекорду, но даже и представить себе не могли, что он продержится до начала XXI века», — сказал «Ленте.ру» руководитель разработки телевизионных систем луноходов, сотрудник «Российских космических систем», профессор Арнольд Селиванов.
Третий ровер, отметил ученый, был полностью готов к запуску и должен был побить рекорд «Лунохода-2», однако «требуемые ресурсы решили использовать для других научных космических исследований».
Межпланетная станция «Луна-21» с ровером «Луноход-2», созданная под руководством НПО имени Семена Лавочкина, стартовала 8 января 1973 года с космодрома Байконур на ракете-носителе «Протон-К». Спускаемый аппарат миссии совершил мягкую посадку на поверхность спутника Земли через восемь суток. Миссия превысила запланированный срок работы, ее признали успешной.
На Луне ровер прошел 42 километра (рекорд побит в 2015 году американским Opportunity на Марсе), передал на Землю 86 панорам и около 80 тысяч кадров телесъемки.
Ровер прекратил работу 10 мая 1973 года из-за перегрева, вызванного попаданием грунта в аппарат: планетоход угодил внутрь рыхлого лунного кратера, но выбрался оттуда. В 1970 году СССР запустил «Луноход-1», который проработал 10 месяцев и прошел 10 километров.
Комментарии
- Зафиксирована крупнейшая в истории подводная катастрофа
- Определена судьба Чернобыля
- Во имя науки: скандальные психологические эксперименты над людьми
- Названа ключевая опасность соли
- Hubble снял как черная дыра "съедает" галактику
- Черную смерть в Европе разносили люди, а не крысы
- NASA будет использовать пульсары для ориентации в космосе
- Ученые открыли гены, способные вылечить паралич после травмы спины
- Кардиологи назвали самое полезное среди пищевых масел
- Стереотип или когнитивное нарушение? Учёные разобрались в природе "мамнезии"
- Зафиксирована крупнейшая в истории подводная катастрофа
- Определена судьба Чернобыля
- Бельцы превращаются в город - свалку
- Норвегия полностью отказывается от пушной промышленности
- Выбраны лучшие автомобили года
- Ренато Усатый поддерживает голодающих однопартийцев, поедая морепродукты
- Умерла вокалистка рок-группы The Cranberries Долорес О’Риордан
- Голодовка ужину не помеха. Советники Усатого тайно получают еду
- Ренато Усатый испытывает доверие. Что происходит в Бельцах?
- Назван самый криминальный район Кишинева
- СМИ узнали, какое наследство оставил жене и дочери Михаил Державин
- В столичном парке Штефана чел Маре объявили тревогу: район оцеплен полицией
- Незаконный бизнес с автомобильными запчастями главы советников Усатого
- Аллигаторы вмерзли в лед из-за аномальных холодов в США. ВИДЕО
- Хирург, оставлявший свои инициалы на печени пациентов, избежал тюрьмы
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня возможны перемены. Сегодня домашних животных вести к ветеринару не следует, по возможности отложите это мероприятие на несколько дней. Текущие дела будут не очень сложными, но зато прибыльными. Будьте осторожнее с бытовой химией.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Cсегодня есть опасность попасть под влияние собственных иллюзий и самообмана. Вы сможете проявить свои таланты в профессиональной сфере деятельности. Ваша расторопность позволит взяться за несколько дел сразу и каждое довести до конца. Фортуна благоволит конструкторам и архитекторам.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
День хорош, как для умственной, так и для физической работы. Вам возможно, удастся четко сформулировать свои цели и задачи. Соблюдайте во всем меру, особенно это касается острого и соленого. В голову придут плодотворные идеи.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодня вы будете душой компании. Во второй половине дня строже соблюдайте диету. Возможны проблемы со здоровьем, в первую очередь это относится к тем, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями. В первой половине дня возможны нарушения планов.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
День будет напряженным с самого утра. Возможно, у Вас появится желание что-либо изменить в жизни. Возможны перебои в подаче электроэнергии. Увлеченный и долгий труд - вот символ сегодняшнего дня.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
День хорош для самообразования и расширения общего кругозора. Доверительная беседа вернет Вам уверенность в своих силах. Необходимо ограничить соленую, жирную и острую пищу. Вероятно возобновление старых сердечных привязанностей.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Сегодня вам лучше отдохнуть: в делах успеха не ждите. Известие, которое сегодня придет к Вам, станет весьма неожиданным и радостным для всех домочадцев. Отношения с любимым человеком могут оказаться под угрозой - кто-то из Вас двоих примет окончательное решение о расставании. Хорошо пойдут дела на бирже.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Сегодня Вы будете пользоваться редким успехом у противоположного пола. Любовные разочарования будут Вами переноситься с трудом. Вам будет сопутствовать успех в отношениях с противоположным полом. Хорошо пойдут дела у банковских служащих.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Сегодня Вы будете чересчур раздражительными, полностью подчинитесь переменчивому настроению. На всякий случай обойдите вопросы наследства, иначе ничего, кроме раздражения и обид, не получится. Вам не удастся уйти от неприятного серьезного разговора. Вечер многие посветят любви и развлечениям.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Сегодня предстоят незапланированные траты. Не следует заниматься разработкой новых проектов. Dваша придирчивость может спровоцировать конфликт между Вами и любимым человеком. Вероятно романтическое знакомство с человеком издалека.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Сегодня Вы бодры и инициативны, все дела будут удаваться. Все неприятности подстерегающие вас сегодня, воспринимайте без эмоций. Не стоит идти в гости к друзьям вместе с любимым человеком - весьма вероятна ссора Вашей "второй половины" с дорогими Вашему сердцу людьми. Ваше настроение улучшится.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Этот день будет наиболее благоприятным для восстановления дружеских отношений. И будьте внимательны в выборе партнеров - возможно, это надолго. Несмотря ни на какие испытания и препятствия на Вашем пути к победе и успеху, постарайтесь сохранять спокойствие, новые знакомства нежелательны. Хорошо пойдут дела у финансистов.
|Banca Nationala a Moldovei
авторы издания DW