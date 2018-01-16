Умер трехкратный чемпион КВН

Бывший капитан команды КВН Новосибирского государственного университета (НГУ) Владимир Дуда умер после инсульта. Об этом в Facebook сообщила телеведущая Татьяна Лазарева, которая в 1990-х годах также выступала в КВН за НГУ.

По ее воспоминаниям, Дуда был «абсолютно бесконфликтным человеком». «Я таких редко видела в жизни. Хороший, веселый и очень добрый и порядочный», — отметила ведущая.

Команда, за которую выступал Дуда с конца 1980-х по конец 1990-х, три раза становилась чемпионом Высшей лиги КВН. В сезоне 1997-1998 Дуда был капитаном команды, пишет lenta.ru