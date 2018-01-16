Норвегия полностью отказывается от пушной промышленности

Норвегия будет первой скандинавской страной, на территории которой полностью запретят фермы по выращиванию лисиц и норок, но в правительстве считают это решение неудачным.

Норвегия к 2025 году полностью откажется от ферм по выращиванию животных для пушной промышленности. Этот шаг был согласован во время переговоров между партнерами в новом трехстороннем коалиционном правительстве Норвегии, сообщает The Local.

Норвегия будет первой скандинавской страной, на территории которой полностью запретят фермы по выращиванию лисиц и норок, сообщает korrespondent.net

Министр сельского хозяйства Норвегии Йон Георг Дал назвал решение неудачным. "Моя работа теперь будет заключаться в том, чтобы реализовать это таким образом, чтобы фермеры получили достаточную компенсацию в период прекращения производства", - сказал министр.