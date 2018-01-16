Бельцы превращаются в город - свалку

Бельцы превращаются в город свалок и бездорожья. Редкие уют и порядок можно встретить разве что на улицах и во дворах домов, где живут местные советники от политформирования "Наша партия".

В прошлом году, например, отремонтировали участок улицы Сучава.



На улице Сучава живут советники от "Нашей партии" Игорь Басистый, Евгения Бадюк и Николай Григораш. К слову, свояк беглого мэра Ренато Усатого, пишет publika.md.



С таких "особых" улиц мусор вывозят в первую очередь, а переполненные контейнеры неподалеку, словно, не замечают.



Однако советники от политформирования "Наша партия" настаивают, что никакими привилегиями не пользуются.



Из общей безрадостной картины в Бельцах выбиваются и дворы домов, в которых живут

советники Татьяна Веселовская, Владимир Кептэнарь, Дмитрий Пасат и Олег Шарик.





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