В 2017 году в Агентство по защите прав потребителей подали 2500 жалоб

Две с половиной тысячи жалоб подали в прошлом году в Агентство по защите прав потребителей. Это на 17% больше, чем по итогам 16-го года. В агентстве это считают хорошим знаком - все больше людей знают свои права и готовы их отстаивать.



Три четверти жалоб, полученных в прошлом году, касались качества услуг. Остальные - качества товаров.



"По 70-ти % жалоб решения были приняты в пользу потребителей. В 20-ти % случаев потребители не смогли документально подтвердить свою правоту, в 10-ти % нельзя было доказать вину экономического агента. За прошлый год потребителям возместили больше двух с половиной миллионов леев", - отметила главный специалист Агентства по защите прав потребителей Корина Гаю.







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