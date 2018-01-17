Телескоп НАСА запечатлел новую далекую галактику

Телескопу "Хаббл" удалось снять крупным планом одну из самых древних среди известных галактик во Вселенной.

Орбитальная астрономическая обсерватория запечатлела галактику, которая существует на протяжении 500 миллионов лет после Большого Взрыва.

Картинка была растянута с помощью гравитационного линзирования так, чтобы разглядеть все детали.

Подобные объекты в мощные телескопы обычно видно как мелкие красные пятна.

Расстояние и возраст в астрономии неразрывно связаны. Из-за времени, которое требуется свету, чтобы пересечь пространство, мы видим галактику такой, какой она была более 13 миллиардов лет назад, пишет ВВС.

Детали, котороые видны на снимке, помогут ученым проверить разные теории эволюции галактики.

"Практически каждая галактика на таком расстоянии выглядит как неразличимая точка... это просто удача - запечатлеть галактику столь детально. Отличная находка", - рассказал Би-би-си ведущий автор исследования Бретт Салмон.

"Проанализировав эффект гравитационного линзирования, который здесь использовался, можно сделать выводы о размере и форме галактики", - говорит Салмон, который работает в Институте исследований космоса с помощью космического телескопа в Балтиморе, США.

О находке рассказали на 231-й встрече Американского астрономического общества в Вашингтоне.