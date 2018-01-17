Блогер рассказал о способе "убить" любой iPhone. ВИДЕО

Автор YouTube-канала EverythingApplePro рассказал о новой уязвимости в iPhone, используя которую можно заблокировать любой гаджет на iOS 10 и 11. Об этом он сообщил в новом видеосюжете.

Блогер отметил, что для выведения гаджета из строя нужно только отправить на него сообщение со специальной ссылкой, после доставления которого гаджет зависнет намертво.

По истечении трех минут система перезагрузит пользовательский интерфейс, однако если отправить сообщение вновь, то гаджет повторно отключится, пишет korrespondent.net.