Продажи легковых авто в ЕС выросли до максимума 10 лет

В Евросоюзе продажи новых легковых автомобилей по итогам прошлого года выросли в годовом выражении на 3,4%, до 15,138 млн единиц, достигнув максимума с 2007 года, свидетельствуют данные Европейской ассоциации автопроизводителей, пишет Прайм.

"В целом, в 2017 году европейский спрос на автомобили вырос четвертый год подряд, впервые с 2007 года достигнув (уровня продаж - ред.) новых легковых автомобилей в более 15 миллионов", - отмечает организация.

Как отмечается, лидером по росту продаж по итогам года стала группа PSA Group, она увеличила продажи новых автомобилей в Европе в годовом выражении на 28,2%. У Suzuki показатель вырос на 21,3%, а реализация машин Toyota Group выросла на 13%. За ними следует KIA с ростом продаж на 8,8%. VW Group показала прирост продаж на 2,3%.

Самый значительный рост продаж за 2017 год был отмечен в Литве (на 27,3%), в Венгрии (на 20,4%) и Болгарии (на 18,5%). Следом за ними идут Хорватия (17,2%) и Польша (16,9%), пишет korrespondent.net