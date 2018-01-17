ЕС утвердил стратегию по переработке пластика

Предприниматели Евросоюза должны будут меньше производить неорганических отходов и перерабатывать больше пластика. Соответствующую стратегию по переработке пластика приняли в ЕС во вторник, 16 января, говорится в сообщении Еврокомиссии.

"Это защитит окружающую среду от загрязнения пластмассой, одновременно способствуя росту и инновациям, превратив вызов в положительную программу для будущего Европы", - сказано в сообщении.

Теперь все пластиковая упаковка на рынке ЕС до 2030 года должна стать перерабатываемой, потребление одноразовых пластмасс будет сокращено, а использование микропластиков будет ограничено, сообщает korrespondent.net

На новые технологии и инновации по этому поводу будет выделено 100 миллионов евро. На законодательном уровне в Европарламенте эта инициатива будет представлена в мае этого года. План базируется на экономическом стимулировании переработки пластиковых отходов и сокращении потребления одноразовой упаковки.