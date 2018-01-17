РАК (22 июня - 23 июля)

День хорош для занятий искусством, но никак не бизнесом - Вы сегодня слишком рассеянны. Не стоит горячится и волноваться, иначе не избежать печального исхода. Успешной будет интеллектуальная и творческая деятельность, которая вдохновит Вас новыми идеями. В первой половине дня возможны нарушения планов.

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