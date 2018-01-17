В Одессе человек умер из-за бездействия пьяных врачей "скорой"

В Одессе во вторник, 16 января, врачи "скорой" приехали на вызов полицейских, но отказались спасать человека. Из-за их промедления мужчина умер. Об этом сообщил советник начальника Главного управления Национальной полиции в Одесской области Руслан Форостяк на своей странице в Facebook.

По его словам, вечером 16 января в полицию поступило сообщение, что возле железнодорожного вокзала в Одессе разгуливает полураздетый гражданин в неадекватном состоянии и с явными расстройствами речи.

Полицейские, которые приехали на место, вызвали скорую помощь из-за плохого самочувствия гражданина. Через некоторое время к остановке общественного транспорта у вокзала подъехала карета скорой помощи и остановилась.

"Старший по наряду подошел к ним и объяснил куда надо подъехать к человеку, который нуждается в помощи, а сам пешком вернулся на место, где в то время гражданину стало хуже, ему уже делали реанимацию, искусственное дыхание и массаж сердца", - рассказал Форостяк.

По его словам, после этого скорая еще 20 минут стояла на месте. После повторного обращения полицейского к врачам они подъехали к гражданину, но лишь констатировали его смерть, пишет korrespondent.net

"Во время общения полицейские обратили внимание на неадекватное поведение бригады скорой помощи и запах алкоголя, бригада использовала нецензурную брань, пытались курить в общественном месте и карете скорой, в конце концов полицейские пришли к выводу что медики просто пьяные, кроме того, они не реагировали на замечания правоохранителей, отказывались выполнять законные требования полицейских, толкались и оскорбляли их", - сообщил Форостяк.

Учитывая ситуацию, полицейские задержали всю бригаду скорой.

К доктору и фельдшеру, которые оказали физическое сопротивление полицейским, пришлось применить наручники.

После принудительного обследования подтвердилось, что доктор и фельдшер находились в состоянии алкогольного опьянения (около 2,22 промилле), водитель кареты оказался трезв.

По данному факту на доктора и фельдшера были составлены административные протоколы, решается вопрос о привлечении их к уголовной ответственности за непредоставление необходимой помощи лицу в беспомощном состоянии.