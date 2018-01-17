Microsoft сделает платным переход с Windows 8.1 на 10

Представители Microsoft закрывают возможность бесплатного обновления Windows 8.1 до 10. Через несколько часов данная опция перестанет быть доступной, пишет TechRepublic.

Известно, что 9 января Microsoft вывела Windows 8.1 из фазы активной поддержки. Это произошло спустя пять лет после запуска ОС. Сейчас пользователи, фактически, работают с "мертвой" операционной системой.

С этого момента устаревшая Windows 8.1 больше не будет получать улучшения и исправления ошибок, а только защиту от уязвимостей. Последняя опция будет действовать до 2023 года, пишет korrespondent.net