ООН попытаются найти Македонии новое название

В Организации Объединенных Наций попытаются найти новое название для Македонии. Переговоры представителей Греции и Македонии при участии спецпредставителя ООН возобновятся в среду, 17 января, сообщает РИА Новости.

Вопрос пытается урегулировать спецпредставитель генсека ООН Мэтью Нимиц. По его словам, он предложит на переговорах несколько названий, уже обсуждавшийся в прошлом.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в Скопье отвергли предложение Греции назвать республику Вардари и сейчас наиболее вероятным вариантом является Новая Македония, сообщает korrespondent.net

Напомним, спор двух стран из-за названия Македонии длится с 1991 года – с момента выхода македонцев из состава Югославии. Греция добивается изменения названия республики, чтобы ее не путали с граничащей греческой областью Македония, и блокирует вступление страны в ЕС и НАТО.