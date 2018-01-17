Следователь из Рышкан вымогал деньги за влияние на судей

Семь лет тюрьмы грозит следователю из Рышкан, задержанному при получении взятки.

По данным Центра по борьбе с коррупцией, он вымогал деньги, обещая повлиять на прокуроров и судей. Сначала он потребовал четыре тысячи леев, затем 200 евро и еще 250. При передаче последней суммы его и задержали.

Кроме лишения свободы ему грозит штраф в 300 тысяч леев.





