Заседание по делу Кирилла Лучинского перенесли

Назначенное на сегодня заседание по делу бывшего депутата ЛДПМ Кирилла Лучинского перенесли. Причина - плохое самочувствие подсудимого. Утром его госпитализировали.

По словам адвоката Лучинского, плохо ему стало накануне. Что именно вызвало проблемы со здоровьем, не уточняется.



Прокурор по делу Лучинского сообщил, что на сегодняшнем заседании планировалось зачитать материалы уголовного дела и заслушать обвиняемого. Евгений Рурак выразил надежду, что плохое самочувствие подсудимого не являются попыткой затянуть слушания.



Заседание перенесено на 24 января.



Бывший депутат находится под домашним арестом с мая прошлого года. Его обвиняют в отмывании денег и причастности к хищению средств из Banca de Economii, Banca Socială и Unibank. Кириллу Лучинскому грозит до 10 лет лишения свободы.





