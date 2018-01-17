Ким Кардашьян и Канье Уэст стали в третий раз родителями

Американская телезвезда Ким Кардашьян и музыкант Канье Уэст стали родителями в третий раз. Об этом Кардашьян сообщила на своем сайте во вторник, 16 января. "Канье и я рады сообщить о появлении на свет нашей здоровой, прекрасной дочки", – говорится в сообщении.

Девочка весом около 3,5 кг появилась на свет 15 января в 12:47 утра благодаря суррогатной матери. Кардашьян поблагодарила суррогатную мать, которая выносила ребенка, пишет korrespondent.net

У звезд уже есть сын Сэинт и дочь Норт, которые, по словам Кардашьян, взволнованны перед встречей с сестрой.

К услугам суррогатной матери Ким Кардашьян пришлось обратиться из-за проблем со здоровьем. Своего первенца, дочку Норт, Ким родила в 2013 году, а сына Сейнта – в 2015.