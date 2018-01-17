Машина слетела с дороги в канал в Одесской области

В Измаильском районе Одесской области в среду, 17 января, автомобиль ВАЗ-2106 съехал с дороги в канал. Об этом пишет Думская.

Прибывшие на место спасатели и правоохранители не обнаружили никого из пострадавших, из чего был сделан вывод, что люди погибли. Однако через некоторое время на место прибыл мужчина, который заявил, что он и есть водитель утонувшего авто.

По его словам, из-за скользкой поверхности дороги транспортное средство снесло с дороги в канал. Водитель вместе с авто ушел под лед. Он пытался открыть дверь, но мешало давление воды. К счастью, мужчине удалось открыть окно и спастись, пишет korrespondent.net

Выбравшись на поверхность, водитель ушел домой переодеться, поэтому его и не застали спасатели.