Конец инсценировки: подельники Усатого давали указания не снимать пакеты с едой, предназначенные для "голодающих советников". ВИДЕО

Миф о голодовке советников «Нашей партии» из Бельц опровергнут в прямом эфире телеканала Усатого: «Снимай здесь, но продуктов не должно быть видно».

Ложь муниципальных советников «Нашей партии» из Бельц, утверждающих, что уже несколько дней голодают, была раскрыта в прямом эфире местного телеканала. И речь не идет о так-называемой провокации со стороны их политических оппонентов, а о репортаже, сделанном каналом Bălți TV, который принадлежит лидеру формирования Ренато Усатому.

Telegraph.md пишет, что в репортаже Bălți TV появляется один из муниципальных советников “Нашей партии” в момент, когда дает указания оператору снимать так, чтобы не было видно продуктов питания.

«Иди, снимай так, чтобы не было видно продуктов или что-то еще...», - заявил он оператору телеканала Bălți TV, который принадлежит лидеру «Нашей партии», примару-беглецу, Ренато Усатому.

Стоит отметить, что ранее СМИ опубликовали видеоролик, заснятый в первую ночь после объявления голодовки. На видео видно, как несколько человек заходят в здание примэрии, держа в руках пакеты с продуктами питания.

Заявленная голодовка советников «Нашей партии» из Бельц стала причиной для шуток пользователей соцсетей, которые опубликовали несколько коллажей с ироничным посланием советникам «Нашей партии» и лидеру формирования Ренато Усатому, который, как известно, любит похвастаться изысканными блюдами, которыми питается.