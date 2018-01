"Леди и джентльмены, пожалуйста, во время розыгрыша не кричите", — обратилась судья на вышке к зрителям, после чего они начали изображать Соболенко с удвоенной силой.



​Комментаторы в шутку предположили, что судья обращается не к зрителям, а к самой теннисистке.

Как отмечает газета The Sydney Morning Herald, комментаторы, поклонники тенниса и бывшие игроки называют нелепыми звуки, которые во время розыгрыша издает белорусская теннисистка, и призывают Женскую ассоциацию тенниса положить конец крикам, пишет РИА Новости

"Что-то нужно сделать с ее криками и кряхтеньем на корте", — написал в Twitter бывший теннисист Туд Вудбридж.

"Уровень шума, выходящий изо рта Арины Соболенко во время большинства ударов, совершенно неприемлем. Это наверняка отвлекает Эш Барти. Это портит матч", — считает ведущий Адам Уайт.

Сама Барти, которая в итоге обыграла Соболенко, была явно недовольна тем, что ее соперницу дразнят. В интервью после матча она отметила, что быстро привыкла к крикам соперницы.

"Думаю, если что-то настолько незначительное раздражает вас, то это само по себе куда более серьезная проблема", — заявила она.

