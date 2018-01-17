Площадь масляного загрязнения близ Китая достигла 109 квадратных километров

Два масляных пятна общей площадью около 109 километров образовались после крушения и затопления иранского нефтяного танкера в Восточно-Китайском море, говорится в сообщении Государственного океанологического управления КНР.

Перевозивший 136 тысяч тонн газового конденсата танкер SANCHI, принадлежащий иранской компании и шедший под панамским флагом, столкнулся с гонконгским сухогрузом CF CRYSTAL у восточного побережья Китая вечером 6 января. В минувшее воскресенье 14 января танкер после очередного взрыва на борту затонул.

Сотрудники управления утром 16 января зафиксировали в двух километрах к северу от места затопления танкера масляное пятно длиной 9 километров и шириной 50-500 метров. Второе пятно длиной шесть километров и шириной один километр было обнаружено в 19 километрах к северо-западу от места ЧП.

РИА Новости. Вместе с тем, согласно снимкам со спутников дистанционного наблюдения, площадь концентрированной замасленной зоны составляет около 69 квадратных километров, еще около 40 километров — с меньшим содержанием загрязнения, пишет

Сотрудники управления также взяли пробы морской воды с 31-й станции. Согласно проведенным анализам, в части проб было обнаружено масляное загрязнение, превышающее предельно допустимое значение стандарта качества морской воды.

В заявлении отмечается, что специалисты управления продолжат работы по мониторингу и контролю за ситуацией в зоне происшествия.

Тем временем, по сообщению газеты South China Morning Post, власти Китая намерены направить дайверов к месту затопления танкера для устранения утечек на маслопроводах затонувшего танкера, чтобы минимизировать ущерб морской экологии.